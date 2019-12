Il y a ceux qui aiment imiter Pickle Rick dans Rick & Morty. Il y a ceux qui se marrent, tout simplement. Et il y a la troisième catégorie de personnes : ceux qui ont déjà pensé à le bouffer. Bonne nouvelle, ce sera bientôt possible.

Pour le réveillon de Noël, pour le petit déjeuner, pour toutes les petites pauses gourmandes : Pringles s’apprête à sortir les chips saveur Pickle Rick. Un snack plus que parfait pour établir une connexion gustative avec ce cher Rick Sanchez. Prévue en édition limitée pour l’occasion du Superbowl aux USA, on ne sait toujours pas si ces petites délicatesses salées/vinaigrées seront disponibles dans l’Hexagone. Finalement, quoi de mieux qu’un parfum synthétique et industriel pour rendre hommage à une série qui elle-même s’éclate à démolir le consumérisme ? Pas de doute, on est en plein dedans.

Par Fox Mulder le 12 décembre 2019