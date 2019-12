Enfin ! On attendait de pied ferme des nouvelles de la suite de Dernier Train pour Busan, le film du réalisateur coréen Yeon Sang-Ho, et c’est désormais acté. Le film de zombie qui a fait sensation lors de sa sortie en 2016 aura bien un héritage, et son nom n’est autre que « Bando », que l’on peut traduire par Péninsule.

Considéré comme l’un des tout meilleurs films de zombies de la décennie, Dernier train pour Busan avait marqué les esprits par la puissance de sa mise en scène. La lutte des passagers d’un train face à la propagation d’un virus ravageur, donnant lieu à des moments plus cultes les uns que les autres, aura bien une suite qui s’annonce radicalement différente. D’après les premiers éléments partagés par Yeon Sang-Ho, cette suite indirecte mettra en scène un groupe de survivants quatre ans après le début de l’épidémie zombie, et ne devrait donc pas constituer une suite à l’histoire des rares survivants du train. L’attente ne devrait plus être très longue, à en croire le principal intéressé, puisqu’une date de sortie pour l’été 2020 est envisagée. Espérons qu’une sortie internationale intervienne peu après. Pour rappel, il se dit également en coulisse que nul autre que James Wan envisage de produire un remake de l’original, et que l’écriture de son script serait confiée à Gary Dauberman.

Par Tombe-Stone le 6 décembre 2019