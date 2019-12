Encore bien mystérieuse, la série Le Seigneur des Anneaux commandée par Amazon cherche activement de nombreux figurants. Rien de plus normal pour un projet en pré-production, à la différence que l’annonce postée par la société chargée du casting n’y va pas par quatre chemins: si vous voulez apparaitre dans la série, il faudra (vraiment) avoir la gueule de l’emploi.

Pourquoi dépenser des fortunes et des heures à maquiller des acteurs, alors que la nature a certainement déjà fait le travail pour vous ? Ce que cherche Amazon, c’est une armée d’Orques ultra convaincante. Pour cela, c’est un appel national en Nouvelle-Zélande qui vient d’être lancé sur les réseaux sociaux. Ne comptant pas sur des prothèses pour donner vie aux créatures, l’agence invite les néozélandais aux physiques atypiques (moins de 1m50 ou plus de 1m95), dont la pilosité démesurée s’accorde parfaitement avec une dentition en déclin, à se faire connaitre au plus vite. En bref, si votre physique ne nécessite pas de gros efforts pour se fondre dans la masse d’Orques, une carrière vous attend en Terre du Milieu.

Par Tombe-Stone le 19 décembre 2019