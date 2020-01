En gestation depuis 2017, le projet d’adaptation de One Piece en live action était timide ces derniers mois. C’est maintenant officiel, Netflix a raflé la mise et vient d’accéder au statut de producteur de la série.

Annoncé dans toutes les langues sur les réseaux sociaux par un message illustré signé Eiichiro Oda, on apprend donc que Netflix s’associe à Tomorrow Studio pour rendre possible cette première saison du show qui comptera 10 épisodes. Oda laisse planer le doute sur son contenu, maintenant le suspens le plus total sur le déroulement de l’aventure de nos pirates, et même sur la présence (ou non) de certains personnages… Aucun doute possible, la série sera surveillée de très près par ses millions de fans qui pourront difficilement oublier le passif de Netflix et des adaptations de manga en live action (oui, on parle bien entendu du navrant Death Note). Espérons que la forte implication de Eiichiro Oda participe à la qualité du show, l’avenir nous le dira.

Par Tombe-Stone le 30 janvier 2020