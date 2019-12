C’est le début de la fin pour Daniel Craig. L’acteur britannique qui aura brillamment endossé le rôle du mythique agent 007 depuis 2006 s’apprête à tirer sa révérence, et ça commence par la diffusion d’une bande annonce alléchante de Mourir Peut Attendre.

La réponse est oui. Absolument tout ce qui constitue l’essence d’un film James Bond est là, sous nos yeux, dans ce premier trailer. Une Aston Martin sur-armée ? Elle est là. Un agent secret qui sort de sa retraite pour se balancer 50 mètres au-dessus du vide ? Bien-sûr. Mais cette bande-annonce est surtout l’occasion d’admirer les premiers pas de Lashana Lynch, qui incarne l’agent Nomi, ainsi que Rami Malek dans le rôle de Safin, qui se présente comme la plus grande menace pour 007. Avec 250 millions de dollars mis sur la table pour donner vie à l’ultime mission de Daniel Craig, Mourir Peut Attendre devient le film le plus cher de la licence James Bond. Le film sortira dans les salles françaises pas plus tard que le 8 avril 2020.

Par Tombe-Stone le 4 décembre 2019