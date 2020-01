Avant toutes choses, sachez que Mindhunter n’a pas été annulée. La troisième saison du show psychologique (et magistral) de David Fincher ne va néanmoins pas revenir tout de suite. Une décision qui ne vient pas de Netflix, ni même des acteurs, mais de Fincher directement.

Selon un communiqué, c’est le planning assez chargé de Fincher qui a précipité ce « break » dont on se serait bien passé. En effet, le cinéaste est déjà bien occupé avec Mank, son prochain film (qui sera également diffusé sur Netflix). Il est également sur la production de Love Death Robots saison 2, ce qui l’empêche actuellement de pleinement se consacrer à Mindhunter. Dans un communiqué avec TV Live, un représentant de Netflix explique cette décision : « Il pourra revisiter l’univers de Mindhunter dans le futur, mais d’ici là, ce n’était pas très juste pour les acteurs de les garder sous contrat, ce qui les aurait empêchés d’explorer d’autres opportunités ». En clair, Anna Torv, Jonathan Groff et Holt McCallany ne sont plus sous contrat, ce qui risque de franchement compliquer la suite des événements. On s’explique : lorsque Fincher décidera de relancer la série (si il la relance un jour), les 3 acteurs principaux devront à ce moment-là eux-mêmes être libres. La synergie des plannings devra être parfaite si on veut un jour avoir une chance de déguster la troisième saison de ce show psychologique si particulier, qui plonge comme personne dans la tête des pires tueurs en série.

Par Fox Mulder le 17 janvier 2020