On y est. La concrétisation d’une suite inattendue, inespérée, mais néanmoins pleine de promesses. Parmi elles, celle de réanimer la flamme d’une saga coup de poing de la science-fiction.

Matrix 4, c’est donc officiellement lancé. La pré-production est bouclée, les acteurs sont bookés, et le tournage se prépare à l’horizon. On apprend en effet que ce dernier est planifié entre le 5 février et le premier mars 2020, à San Francisco. Derrière la caméra, Lana Wachowski donnera vie à ce scénario inédit, qu’elle a également co-écrit avec Aleksander Hemon et David Mitchell. L’occasion pour elle de poursuivre sa vision, accompagnée d’un casting de très haut vol. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendront leurs rôles respectifs de Néo et Trinity, tout comme Jada Pinkett Smith (Niobe). Ils seront rejoints par Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl) mais aussi Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman), Vus dans la série Sense8 des Wachowski, Toby Onwumere et Erendira Ibarra seront également de la partie. Nul doute que d’autres surprises viendront garnir le script. On sait par exemple que Lambert Wilson (aka Le Merovingien) et que Monica Bellucci (Persephone) ont été contactés. Le nom de Jonathan Groff (Mindhunter) a aussi été évoqué. Il nous tarde désormais de découvrir les premières images officielles…

Par Fox Mulder le 29 janvier 2020