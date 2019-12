Préparez-vous à recevoir une mega dose de Keanu Reeves. Si le projet est encore mystérieux, on sait que John Wick 4 est d’ores et déjà prévu en salles pour l’horizon de Mai 2021. Aujourd’hui, on apprend qu’un autre film s’apprête à sortir à la même date. Et ce film, c’est Matrix 4.

Vous avez bien lu : le quatrième opus de la saga SF coup de poing des Wachowski devrait sortir en même temps que le quatrième opus de John Wick. C’est Warner Bros qui vient de caler la date pour le 21 Mai 2021. Pour rappel, le casting marque le retour de Reeves dans son rôle mythique de Néo. Carrie-Anne Moss reprendra aussi son rôle, aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jessica Henwick (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), et enfin Jonathan Groff (aka Ford dans Mindhunter), qui pourrait bien être le nouveau Smith. À ce stade, il est encore possible que l’un des studios impliqués décide de décaler la date de sortie de l’un des deux films. Mais avec un peu de chance, les deux métrages pourraient bien sortir le même jour, ce qui serait assez inédit (pour ne pas dire spectaculaire). En tout cas, nous sommes prêts pour la réception. Il n’y a plus qu’à sortir Bill & Ted 3 le même jour.

D’ici là, sachez que Keanu Reeves et justement en couverture du dernier numéro de S!CK. Retour sur toute la filmographie du héros d’internet. Pour recevoir le mag, c’est juste là.

Par Fox Mulder le 12 décembre 2019