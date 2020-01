« Nous y travaillons en ce moment même avec toute l’équipe. » Ryan Reynolds n’y va pas par quatre chemins: Deadpool 3 est une réalité, et son arrivée chez Disney semble bien se passer.

Après deux films à succès, dur d’arrêter en si bon chemin les aventures de Wade Wilson. Disney semble donc avoir définitivement compris que la demande était suffisamment forte pour développer cette suite, maintenant que la firme est propriétaire de la licence. D’ailleurs, on se souvient des propos tenus par Bob Iger, actuel PDG de Disney, nous promettant un film Deadpool qui ne trahirait pas le ton des deux précédents, ni même sa classification en salle. On s’attend donc à assister à l’avènement du tout premier film des studios Marvel à se voir attribuer un Rated-R. Espérons que l’implication et l’énergie de Ryan Reynolds dans le projet apportent de la cohérence à l’ensemble, il ne nous reste plus qu’à attendre désormais.

Par Tombe-Stone le 2 janvier 2020