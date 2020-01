À la gloire de la meilleure sitcom de l’histoire de l’humanité. Malcolm in the Middle, la série culte de Linwood Boomer vient de fêter ses 2à ans de diffusion. L’occasion de réaliser avec le recul, tout l’impact d’une oeuvre à l’image de ses personnages principaux : délirante, surdouée et carrément punk sur les bords.

Difficile de réaliser que Dewey, Reese, Lois, Hal et Malcolm ont pris deux décennies dans la face. À quoi ressemblerait leur quotidien à l’aube de l’année 2020 ? Cette question, elle est longtemps restée en suspend : à l’heure des réanimations de masse de séries post-mortem (X-Files, Prison Break), la Fox, et donc Disney avait une carte à jouer, une nouvelle histoire à raconter. Depuis de nombreuses années, Frankie Muniz et Bryan Cranston militent pour le retour de cette superbe famille. Véritable totem du début des 2000’s, Malcolm in the Middle a (selon nous) gagné les clés de son intemporalité dans son écriture géniale. Il n’y a pas de déchet dans cette série, juste des gags pré-génériques hilarants, des personnages attachants, et des fulgurances dans tous les sens. On ne compte plus le nombre d’épisodes cultes, et pour cause : 20 ans après, Malcolm mérite d’être célébré. C’est d’ailleurs exactement ce que l’on a fait, dans le deuxième numéro de notre magazine papier, disponible sur demande pour les abonnés, ou bien en achat unique sur Amazon ! On attend désormais l’improbable retour, bien que le fantasme de découvrir Hal et Lois en grand-parents à la ramasse soit de moins en moins probable. Life is Unfair.

POUR CHOPPER LE NUMÉRO MALCOLM, C’EST PAR ICI.



La couverture de notre numéro Malcolm !

Par Yox le 9 janvier 2020