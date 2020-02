Alors même que la première saison du show de Disney n’est officiellement pas disponible en France, le second chapitre du phénomène The Mandalorian vient de se trouver une date de diffusion, et l’attente ne sera pas aussi longue que ce que l’on pensait.

C’est Bob Iger, PDG de Disney qui a pris la parole à ce sujet. Le monsieur a donc fièrement annoncé le retour des aventures du chasseur de prime Mando et The Child aka Baby Yoda dès octobre 2020 sur la plateforme Disney+. En plus de cela, Bob évoque l’idée d’étendre l’univers de The Mandalorian avec de nombreuses pistes, notamment la possibilité de créer une série de spin-offs pour la télévision. L’intéressé confirme également que la priorité ces prochaines années pour Disney sera la télévision, confortant l’idée selon laquelle Star Wars va (enfin ?) s’éloigner des salles un temps. Un pas en arrière pour mieux revenir ? Assurément. On vous rappelle que de nombreux leaks évoquent déjà les grandes lignes du futur de Star Wars depuis de nombreux mois… Dans tous les cas, Le monde avait besoin de savoir quand Baby Yoda et son protecteur seraient de retour et c’est chose faite. Espérons que la suite de leur histoire soit tout aussi plaisante que son premier chapitre, cruellement court, mais diablement efficace. Pour rappel, The Mandalorian sera officiellement disponible en France en même temps que le lancement de la plateforme Disney+ dans l’hexagone, soir le 24 mars 2020.

Par Tombe-Stone le 5 février 2020