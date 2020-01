Faites ce que vous voulez, mais n’allez surtout pas leur dire qu’ils sont trop vieux pour ces conneries. Icônes du buddy movie dans les années 80/90, Mel Gibson et Danny Glover vont une dernière fois former leur duo de flics improbables.

Inutile de le nier, la nouvelle a fait s’emballer nos petits coeurs fragiles, d’autant plus que Richard Donner, le réalisateur historique de la saga sera de la partie. À bientôt 90 ans, le cinéaste icônique tente depuis des années de mener ce projet à bien. Un script qui lui tient énormément à coeur, et qui semble aller dans la bonne direction, comme le confirme le producteur Dan Lin lors d’un talk-show (très instructif) du Hollywood Reporter. Selon lui : « Nous sommes en train d’essayer de lancer le dernier Lethal Weapon. Dick Donner est de retour, le casting original aussi. C’est vraiment génial. L’histoire est très personnelle pour lui. Mel et Danny sont prêts à s’y mettre, tout repose sur le script ». Un script qui semble poser problème depuis quelque temps maintenant, mais qui serait en bonne voie. Trouver la bonne idée semble en effet essentiel pour faire revenir ce mythique duo qui (forcément) pris de l’âge. Comment justifier un scénario autour de flics retraités ? Comment rester fidèle à la formule action de la saga avec un casting qui n’a plus 35 ans ? Faut-il en faire une histoire de passation en introduisant une nouvelle génération ? Beaucoup de questions restent en suspend pour le moment. Il nous tarde d’obtenir les premières réponses concrètes.

Par Fox Mulder le 29 janvier 2020