L’adaptation de la saga culte du jeu vidéo Resident Evil semble approcher à grand pas. En effet, à en croire le très bien informé Redanian Intelligence, la production de cette série ne devrait pas débuter plus tard que début juin 2020.

Constamment à l’affût en ce qui concerne la série The Witcher de Netflix, le site Redanian Intelligence s’est révélé être un véritable vivier à leak ces derniers mois. Pas étonnant donc que le site soit en mesure d’avancer des informations sur une autre production du géant de la SVOD, en l’occurrence la mystérieuse adaptation de Resident Evil. Redanian va même assez loin dans le détail, annonçant par exemple que le show serait constitué de huit épisodes d’une durée d’environ une heure chacun. Si la production devrait démarrer en avril en Afrique du Sud, le planning de tournage s’étalerait du mois de juin à octobre 2020. Redanian nous rappelle qu’aucune information n’a pour l’heure filtrée autour du casting et encore moins sur le nom du showrunner. Pour rappel, Deadline avait annoncé l’an dernier que la série devrait explorer les projets sombres d’Umbrella Corporation qui ont mené à l’épidémie causée par le Virus T. On a furieusement hâte de voir ce dont Netflix est capable avec ce projet, qui contrairement à The Witcher, sera la pure adaptation d’un jeu vidéo, et qui plus est, qui a déjà connu de nombreuses adaptations au cinéma (coucou Milla Jovovich). En attendant tout cela, on vous rappelle que Capcom prépare de son côté la sortie de Resident Evil 3 sur console et PC, et que les premiers aperçus en vidéo risquent de faire remonter en vous de nombreux cauchemars du passé…

Par Tombe-Stone le 4 février 2020