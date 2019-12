Quand on y pense, 2019 ne pouvait décemment pas s’achever sans une énième mésaventure pour le projet d’adaptation d’Uncharted au cinéma. Une fois de plus, Uncharted vient de perdre son réalisateur. Cette fois-ci, la raison est simple: un problème de planning.

On ne sait toujours pas si il faut en rire ou en pleurer. Élevé au rang de running gag, touché par une malédiction depuis ses débuts, le film Uncharted finira-t-il par voir le jour ? Sony semble persister malgré l’hécatombe de réalisateur, tant ils sont nombreux à être passés sur le projet. Shawn Levy, Joe Carnahan, David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Dan Trachtenberg et maintenant Travis Knight, la liste n’en finit plus. Un retrait du réalisateur de Bumblebee qui s’explique par une incompatibilité de planning selon Deadline, qui nous fait savoir que le réalisateur ne sera pas en mesure de capter la performance de Tom Holland, l’acteur étant chargé de renfiler son costume de Spider-Man plus tôt que prévu. Gageons que Sony finira un jour par nous offrir cette adaptation, qui est attendue comme le premier long-métrage signé PlayStation Productions. Désespérant.

Par Tombe-Stone le 31 décembre 2019