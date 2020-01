Alors même que l’ultime épisode de la saga Skywalker est encore en salle, on sait pertinemment que le futur de la licence se prépare en coulisse. Il n’est donc pas étonnant que les premières rumeurs au sujet de son avenir pullulent sur la toile, et celle relayée par Making Star Wars a retenu notre attention.

Il semblerait donc que le futur de Star Wars soit similaire au Marvel Cinematic Universe. Un ensemble de films, séries et même jeux vidéo interconnectés, dont les évènements, lieux et personnages seraient issus d’une période totalement inédite, la Haute République, prenant supposément place 400 ans avant les évènements de la saga Skywalker. Making Star Wars cite également un article de Ziro.hu, qui évoque à travers le nom de code « Project Luminous », un ensemble d’histoires inédites centrées sur plusieurs Jedis, partants à la découverte des confins de la galaxie et de ses dangers. On a furieusement hâte de voir ce dont Disney est capable désormais, en espérant que la proposition créative soit (vraiment) à la hauteur de l’héritage de la licence.

Par Tombe-Stone le 6 janvier 2020