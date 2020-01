On l’attend depuis tellement longtemps qu’on n’y croyait plus. Mais il est pourtant bien là, sorti de dessous les fagots : le premier trailer du premier volet du film Kaamelott. Une bande-annonce qui défile toute la galerie de personnages de cette série devenue culte.

On note un casting secondaire bien fourni (De Caune, Christian Clavier, Alain Chabat), et déjà une réplique lourde pour Perceval. « La patience est un plat qui se mange sans sauce ». Patients, nous l’avons été. Alors bonne nouvelle, le film d’Alexandre Astier sortira avec deux mois et demi d’avance, le 29 juillet 2020. C’est pas faux.

Par Fox Mulder le 22 janvier 2020