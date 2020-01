Un temps confié à Guillermo Del Toro, le projet Justice League Dark est dans les tiroirs de Warner Media depuis de nombreuses années. Un projet qui ressort aujourd’hui comme l’a révélé Deadline, puisque Bad Robot, la société de production de J.J. Abrams, vient de passer un accord pour la création de films et séries autour de cet univers.

Si l’on savait déjà que Bad Robot et Warner Media avait signé un partenariat de cinq ans, rien n’avait filtré sur sa nature. Voilà donc que la société part à la recherche de scénaristes, acteurs et réalisateurs pour adapter les aventures de Constantine, Swamp Thing, Etrigan, Zatanna et Deadman. Le projet en est donc à ses balbutiements, et aucune décision n’aurait été prises pour le moment pour savoir quel personnage fera partie de l’aventure, ni sous quelle forme. Difficile d’imaginer que le projet Justice League Dark ne marche pas dans les pas du Marvel Cinematic Universe, avec pléthore de films et séries centrés sur chaque personnage avant de célébrer leur grande réunion. Dans tous les cas, il faudra s’armer de patience avant de voir débouler les premiers projets nés de cette collaboration.

Par Tombe-Stone le 22 janvier 2020