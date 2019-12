Il y a quelque temps, Henry Cavill annonçait à la presse qu’il n’avait pas encore totalement abandonné l’idée de reprendre son rôle du Man of Steel. Aujourd’hui, on apprend néanmoins que la Warner semble avoir décidé d’avancer sans lui. Le célèbre studio à multiplier les rendez-vous, avec comme objectif d’apporter un nouveau visage au mythique Superman.

Parmi ces visages, le site Variety nous apprend qu’on pouvait trouver un certain Michael B. Jordan. Un acteur de talent vu dans Creed, et qui a notamment excellé dans le rôle de l’antagoniste du film Black Panther. Le monde est superhéros ne lui est donc pas si étranger. On se souvient aussi qu’il était dans le reboot désastreux des Fantastic 4 en 2015… Lors d’un long article, Variety nous informe que Jordan a effectivement rencontré les pontes de la Warner, avec l’idée ferme de discuter du nouveau visage de Superman. Ceci étant dit, les négociations seraient aujourd’hui entre parenthèses. Pourquoi ? Parce-que le projet n’est pour le moment que très préliminaire, et que Jordan ne serait pas prêt à s’attacher à un film sans scénario, sans vision claire, et sans réalisateur attaché. On l’aurait pourtant bien vu reprendre un arc récent des comics, porté par le personnage de Calvin Ellis : un Superman Noir issus d’un univers alternatif, qui termine président des USA. Néanmoins, le projet ne semble pas prêt d’aboutir. Au rythme où vont les choses, la source rajoute qu’un film Superman avant 2023 est hautement improbable. On apprend également que le studio a rencontré le producteur J.J Abrams, déjà très occupé avec la conclusion de sa trilogie Star Wars. En clair : les ayants droit de Superman explorent actuellement de nombreuses possibilités, probablement avec l’idée de rendre l’homme d’acier plus actuel que jamais. Il nous tarde de découvrir le résultat de cette nouvelle vision.

Par Fox Mulder le 26 novembre 2019