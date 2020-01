Elle est là. La première bande-annonce de Morbius, réalisée par Daniel Espinosa, est disponible. Si ces premières images sont l’occasion pour nous de découvrir le visage transformé de Jared Leto, la bande-annonce semble également confirmer le lien du film avec le MCU.

Après le succès colossal de Venom au box-office, et alors même que la suite de ce dernier est toujours en préparation et devrait sortir en 2020, Sony va tenter de réitérer avec Morbius, autre méchant de l’univers de Spider-Man. Incarné par Jared Leto, Michael Morbius tient ses pouvoirs du remède qui, l’ayant sauvé d’une maladie du sang incurable, l’a transformé en vampire assoiffé de sang. Encore très mystérieux, le trailer pose néanmoins l’univers sombre du film et laisse échapper quelques indices quant aux liens qu’il partage avec le Marvel Cinematic Universe. Tout d’abord, il y a ce plan où Michael Morbius marche seul dans une ruelle, dont l’un des murs est couvert par un graffiti à l’effigie de Spider-Man, lui même recouvert d’un tag « meurtrier ». Un Spider-Man qui n’est autre que celui de Sam Raimi (on appréciera le clin d’oeil). Mais c’est bien l’apparition à la toute fin du trailer de Michael Keaton, interprète du Vautour dans le MCU (et plus particulièrement dans Spider-Man Homecoming) qui semble confirmer ce lien entre les films Sony et la Maison-Mère Marvel. Le film sortira 31 juillet 2020 au cinéma.

Par Tombe-Stone le 13 janvier 2020