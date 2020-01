Honnêtement, on ne sait pas si on doit rire où chialer à chaudes larmes. Mais cette rumeur sur le retour de Jar Jar Binks était tellement incroyable qu’on ne pouvait pas la garder pour nous. Non seulement le Gungan pourrait faire son retour, mais il aurait cette fois-ci une barbe. Oui. Une barbe.

On ne va pas se mentir, c’est de loin notre partie préférée de la rumeur. Pourquoi une barbe ? Allez savoir. Peut-être pour lui conférer une certaine sagesse. Ou tout simplement pour donner un nouvel élan à l’un des personnages les plus célèbre de toute la prélogie. Ce dernier sera en effet plus vieux, donc pourquoi pas… L’info nous a été livrée par le site Making Star Wars, avant d’être relayée (entre autres) par ScreenRant. Vient alors la question fatidique : la véracité de l’information est-elle possible ? Dans les faits, oui, même si on a franchement du mal à y croire. On en sait finalement très peu sur la série Obi-Wan, mais soyons clairs : on voit très mal Disney + ressortir du placard le personnage de la discorde, qui reste aujourd’hui encore détesté d’une bonne partie des fans de la saga. En attendant plus d’éclaircissements, l’idée de découvrir un Jar Jar avec une barbe est au moins aussi attrayante que terrifiante.

Par Fox Mulder le 13 janvier 2020