On n’y croyait plus, mais Paramount vient de faire l’impensable : lâcher une date de sortie pour un nouveau film Jackass. Vous avez bien lu, Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius et la bande de l’émission culte d’MTV s’apprête à revenir au cinéma.

Une info qui a été repérée par le site Deadline, qui souligne également la date de sortie assez proche du film. Ce quatrième opus est en effet calé dans les salles pour le 5 mars 2021 ! Ce qui laisse tout le temps à Knoxville et toute la bande de réfléchir à de nouvelles « cascades » légendaires. Une chose est certaine, le film risque d’être un peu spécial. D’abord parceque ce sera le premier sans Ryan Dunn, tragiquement décédé. Ensuite parceque Bam Margera est loin de péter la forme ces derniers temps. Enfin parceque les membres du crew ne sont plus tout jeunes. Reste que pour les fans, la perspective de retrouver ces mecs tous ensemble est absolument géniale. Certains membres ont fait bien du chemin depuis l’époque de l’émission de MTV. Steve-O est devenu clean, Brandon Novak (grand ami de Margera) aussi, Knoxville a multiplié les films (comme Action Point, Bad Grandpa et le très cool buddy-movie Skiptrace avec Jackie Chan). Il n’y a plus qu’à attendre la confirmation des membres du casting…

Par Yox le 19 décembre 2019