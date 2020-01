HBO va adapter l’incroyable Parasite de Bong Joon-ho en mini-série

La Palme d’Or 2019 a encore un bel avenir! Parasite de Bong Joon-ho continue son ascension après avoir remporté le Golden Globe du meilleur film étranger. Son futur semble s’ancrer du côté des USA, puisque HBO négocie en ce moment même avec son créateur pour produire une mini-série TV.

Révélé par Hollywood Reporter, on apprend que, suite à une bataille entre Netflix et HBO, Home Box Office a remporté les négociations et devient donc propriétaire des droits télés de Parasite. Une propriété qui pourrait être exploitée de bien des manières: nouveau découpage du film, avec de nouvelles séquences ? Remake complet de l’œuvre ? Suite directe ? La chaîne qui nous a offert l’une des toutes meilleures mini-série de l’année avec Chernobyl a toutes les cartes en main pour développer un show de qualité, auquel Bong Joon-ho semble se lier. Le nom du réalisateur de The Big Short, Adam McKay, semble également graviter autour du projet.

Par Tombe-Stone le 10 janvier 2020