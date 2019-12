La première saison de The Witcher vient d’être lâchée dans la nature, et tout se passe pour le mieux. Les retours sont bons, la qualité est au rendez-vous, et le tournage de la deuxième saison a même été confirmé.

Galvanisé par ce succès mérité, ces petits coquins de chez IGN viennent de déterrer un post Reddit qui date de l’année dernière. Dans ce post, la showrunneuse de la série Lauren Hissrich décrit sa vision du personnage de Vesemir. « Un homme sage, paternel, vif d’esprit ». Bref, une figure assez importante de l’histoire globale de The Witcher, que les fans des romans connaissent bien. Si vous avez eu la bonne idée de terminer le jeu Witcher 3, Vesemir y occupe également un rôle qui ne passe pas inaperçu. Celui du charismatique mentor de Geralt, qui fait pratiquement partie des murs de Kaer Morhen. Au fil de la discussion, le nom de Mark Hamill a commencé à ressortir pour jouer ce fameux mentor dans la série. Ce à quoi Mark Hamill lui-même est venu répondre en disant que oui, il était chaud, même s’il n’a jamais entendu parler de The Witcher : « Je ne sais pas du tout ce que c’est, ni même de quoi ça parle, mais je suis d’accord que ça pourrait/devrait être joué par moi ». Le plus terrifiant dans toute cette histoire, c’est que Hamill ferait un très bon Vesemir. Sérieusement : ancien, sage, vif d’esprit, figure paternelle. Check, check, check et re-check. Espérons que depuis l’année dernière, l’acteur ait eu le temps de parfaire sa culture sur cette oeuvre fabuleuse.

Par Fox Mulder le 24 décembre 2019