On se doutait que le premier trailer de The Grudge était loin d’avoir révélé la vraie profondeur de l’atrocité du film. Bien que stressant, on le trouvait un peu sage, presque lisse. Comme s’il était pris par l’étreinte d’une certaine forme de retenue.

Rassurez-vous, ce n’est plus du tout le cas ici. Le trailer non censuré est arrivé, et ce n’est plus la même affaire. Les images atroces s’accumulent, les estomacs se retournent, et le cauchemar s’installe peu à peu. On n’en attendait pas moins d’un film d’horreur produit par Sam Raimi, géniteur de l’excellente saga Evil Dead. Le film débarque en salles en janvier prochain. D’ici là, bonne chance.

Par Yox le 11 décembre 2019