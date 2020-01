Un beau matin, Justin Roiland, co-créateur de Rick & Morty s’est réveillé avant de se dire : « Ma vie n’est pas assez remplie. Je ne suis pas assez occupé. Et si je faisais une nouvelle série animée ? ». Ne cherchez pas plus loin, c’est bientôt une réalité.

Gloop World, c’est le nom de ce projet fou de Roiland, qui s’est pour l’occasion associé aux géniteurs de Robot Chicken. L’idée est de sortir une série animée en claymation, ou animation de pâte à modeler. On y suivra la vie « absurde, mais étrangement familière de Bob Roundy et Funzy, deux colocataires qui sont aussi des blobs anthropomorphiques ». Ces derniers « navigueront dans la banlieue malléable et en pâte à modeler de Gloop World ». Dans un communiqué, Roiland a confessé que Gloop World était un rêve qu’il gardait secret depuis 7 ans. Il le décrit lui-même comme un show « tactile avec un monde mystérieux, bizarre et prolifique, plein de personnages funs […] Je veux que les personnages Gloop donnent l’impression que vous puissiez attraper votre téléphone et les chopper vous-même. J’ai hâte de partager ce show étrange et idiot avec le monde ». Artiste déjanté et créateur prolifique, Justin Roiland ne s’est en réalité jamais limité aux frontières barrées de Rick & Morty. Rien que ces dernières années, l’homme a multiplié les doublages voix dans diverses séries (comme Robot Chicken), il a co-fondé un studio de jeu vidéo, et co-créé une série animée intitulée Solar Opposites, qui débarque sur Hulu en 2020. Bref, voilà quelques projets à surveiller de près.

Par Yox le 9 janvier 2020