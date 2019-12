Si on nous parle de Ghostbusters, on pense directement à New York, au Marshmallow monstrueux, à une caserne mythique et à un quatuor d’enfer. Ce à quoi on ne pense pas, c’est à une grange poussiéreuse, égarée dans la vaste campagne américaine. C’est pourtant le cadre des premières images de ce très attendu Ghostbusters 3.

Sous-titré Afterlife, ce nouvel épisode prône d’entrée de jeu un changement radical : celui d’un cadre qui n’a plus rien à voir avec l’urbanisme des premiers volets. On y retrouve la mythique voiture Ecto-1, enfermées sous une bâche, comme la relique oubliée d’un Ghostbusters à la retraite. On le sait : le film ramènera tout le casting original, mais laissera aussi la place à une nouvelle génération de jeunes chasseurs. Parmi eux, Finn Wolfhard, qui portait déjà le mythique costume des chasseurs de fantôme dans la saison 2 de Stranger Things (signe prémonitoire). Suite directe de Ghostbusters 2, le script d’Afterlife nous fera faire la rencontre de Mr Grooberson (Paul Rudd), qui se souvient de manière obsessionnelle des événements de New York en 1989. On y suivra aussi les enfants Trevor et Phoebe, dont la mère vient d’hériter d’une ferme dans l’Oklahoma. Les enfants, qui ne connaissent pas leur grand-père, vont très vite découvrir qui est vraiment ce dernier, avant de s’emparer à leur tour des mythiques Proton pack… Révélées par Variety, ces premières images amorcent l’arrivée d’un trailer imminent.

Par Fox Mulder le 9 décembre 2019