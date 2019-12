Après des mois de teasing, Ghostbusters: Afterlife livre sa toute première bande-annonce. Le résultat ? Un film qui semble à des années-lumière des deux premiers opus mythiques et bien heureusement, de l’affront subit en 2016.

« There hasn’t been a ghost citing in 30 years ». On l’attendait de pied ferme, plein de craintes et d’excitation, mais le verdict est tombé, et Ghostbusters: Afterlife nous fait terriblement envie. Ce que partage avec nous Jason Reitman dans la bande-annonce de son film est un subtil mélange de nostalgie et d’excitation. Devant les premiers pas du jeune casting qui remet innocemment en lumière des vestiges du passé (coucou Ecto-1) et dépoussière le fameux Proton Pack, c’est tout l’héritage des deux premiers films qui ressurgit à l’écran. Si pour le moment rien n’est confirmé, la théorie selon laquelle Trevor et Phoebe (incarnés respectivement par Finn Wolfhard et Mckenna Grace) seraient les petits-enfants de Egon Spengler apparait presque comme une évidence. Ghostbusters: Afterlife est attendu pour le mois de juillet 2020.

Par Tombe-Stone le 9 décembre 2019