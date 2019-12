De Deadpool à Pikachu, Ryan Reynolds est partout. Inutile de se le cacher, l’humour du mec fait recette, et il n’est pas près de s’arrêter. C’est donc un Reynolds pur jus que l’on retrouve dans le premier trailer de Free Player : une super-production pop-corn au possible, dont le concept pourrait bien être génial.

Pour faire simple, l’acteur incarne l’un des héros oubliés de n’importe quel jeu vidéo : les PNJ. Ou personnage non jouable. Vous savez, ce sont des hommes et ses femmes moins bien modélisés que les héros, sans identité, toujours habillés pareil et qui ne servent qu’à p les peupler les rues, donner vie aux environnements, ou bien se prendre de très grosses mandales gratuites si vous êtes dans un épisode de Grand Theft Auto ou Saints Row. Ce qui est visiblement le cas de ce bon Ryan dans Free Player, dans lequel ce PNJ de seconde zone va finalement prendre le contrôle. L’idée est absolument géniale, d’autant plus qu’elle a déjà traversé l’esprit de n’importe quel joueur. Qui ne s’est jamais mis à la place de ces pauvres personnages ? Ces esclaves du système interactif, qui subissent un véritable enfer à chaque nouvelle partie ? Prévu pour le 3 juillet 2020, le film est déjà l’un des Summer Blockbuster de l’année à venir.

Par Yox le 9 décembre 2019