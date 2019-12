Roman cultissime de Pierre Boulle, la Planète des Singes est aussi l’une des adaptations les plus prolifiques du cinéma. Cinq films ont été créés entre 1968 et 1973. Tim Burton s’y est essayé en 2001, avant qu’une autre trilogie vienne s’achever en 2017.

Sortie il y a un peu plus de deux ans, La Planète des Singes Suprémacie est tout juste digérée. Mais le géant Disney pense déjà à la suite. Selon une information de Deadline, un nouveau film est déjà en préparation. Rien n’indique cependant qu’il s’agira d’une suite directe des deux films de Matt Reeves. Il est même fort possible que la franchise soit encore une fois rebootée, ce qui ne semble pas être l’idée la plus judicieuse. Du moins sur le papier. Difficile de passer après la vision brute et très marquée de la trilogie Origins / Affrontement / Supremacie. Si ce nouveau film se confirme, il aura la lourde tâche de se démarquer de ses prédécesseurs en amenant une vision nouvelle. Dieu sait que l’oeuvre originale regorge de manières de la traiter. Disney et la 20th Century Fox ont d’ailleurs trouvé un réalisateur, en la personne de Wes Ball, à qui l’on doit les adaptations teen de The Maze Runner. Ce dernier ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme : « J’ai grandi avec le premier film, et j’adore vraiment la dernière trilogie. Je ne signerai pour ce film que si je suis certain de pouvoir lui amener un truc de spécial, tout en respectant ce qui a été fait avant. Nous travaillons sur ce qui s’annonce être un chapitre incroyable de cette saga ». Espérons que le rendu final sera à la hauteur de ces grands mots.

Par Fox Mulder le 6 décembre 2019