Tout semble se passer à merveille pour le studio Ghibli. Pendant que le maître Hayao Miyazaki prend son temps pour nous livrer son nouveau film, un second projet est sur les rails.

C’est à travers un communiqué destiné à nous souhaiter une belle et heureuse année, que le mythique studio d’animation nous apprend la mise en production d’un nouveau long-métrage. Si l’on sait que le prochain film de Hayao Miyazaki avance tout doucement (intitulé Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka – littéralement Comment vivez-vous ?), on peut s’attendre donc à voir débarquer ce projet des les années à venir. Autre bonne nouvelle, le projet de parc dédié à l’univers du studio semble être plus que jamais d’actualité, on a hâte d’en apprendre plus.

Par Tombe-Stone le 3 janvier 2020