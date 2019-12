Fury Road était une claque dépouillée, entièrement dédiée aux joies de l’action et de l’adrénaline. C’était en 2015, et depuis plus rien. Sauf peut-être des affirmations : celles que des suites sont bel et bien prévues. Bonne nouvelle, le cinéaste George Miller vient de se confier un peu plus sur l’avenir de l’univers Mad Max.

Il a notamment évoqué le fait que la suite était toujours d’actualité. Au micro de Deadline, il a parlé de son prochain film Three Thousand Years of Longing avec Idris Elba. Une production plus psychologique, qu’il décrit comme « l’anti Mad Max ». Il a ensuite parlé de la suite de Fury Road, sur laquelle il travaille toujours entre deux shootings pour son prochain film : « Je pense que vous avez besoin d’être multitâche », a-t-til dit avant d’ajouter : « Je n’ai pas terminé avec l’histoire de Mad Max ». « Il y aura certainement un autre volet qui fera son apparition après ça ». En clair, la suite de Fury Road serait le prochain gros projet de Miller. Il a d’ailleurs évoqué quelques pistes pour la suite, et notamment celle de creuser le personnage du Doof Warrior, ce guitariste aveugle de l’apocalypse ultra badass. « J’aimerais penser qu’il est toujours vivant, d’une manière ou d’une autre. En fait, on a toute une histoire de fond qui raconte comment il en est arrivé là. J’y pense assez souvent ». Miller explique qu’il a abord Fury Road de manière très terre-à-terre. Il voulait être capable d’expliquer le moindre personnage, la moindre parcelle de décors afin de créer un univers apocalyptique certes déjanté, mais très cohérent. On sait déjà que le fameux Doof Warrior sera de retour dans le prochain film, comme le cinéaste l’avant annoncé à The Indenpendant. Compte tenu du niveau de Fury Road, ça promet déjà pour la suite.

Par Fox Mulder le 9 décembre 2019