Dans une interview accordée au magazine Empire, Denis Villeneuve, actuellement au travail sur son adaptation du roman de Frank Herbert Dune, a évoqué son profond attachement à l’univers de Blade Runner, et évoque même son désir de réaliser un nouveau film autour de la licence.

Si Blade Runner 2049 n’a (malheureusement) pas rencontré un succès retentissant en salle, la suite du film mythique de Ridley Scott est un incontournable. Une lettre d’amour au genre cyberpunk, comme on aimerait en voir plus souvent, à l’instar de Denis Villeneuve qui justement ne verrait pas de mal à diriger un nouveau film dans cet univers. « Le problème, c’est le mot « suite », je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez si je veux revisiter cet univers de façon différente, je pourrais dire oui. Il faudrait que ce soit un projet « stand alone ». Quelque chose de déconnecté des autres films. Un roman noir qui prendrait place dans le futur… Je me réveille parfois la nuit en rêvant de cela. » Un rêve que l’on partage secrètement avec le réalisateur, et qui on l’espère se concrétisera un jour.

Par Tombe-Stone le 23 janvier 2020