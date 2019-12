C’est du boulot de cracher ses tripes dans un micro. Surtout lorsqu’on est au coeur de la formation Slipknot. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’entre deux albums (sans compter les projets solo), Corey Taylor a quand même trouvé le temps de nous pondre un scénario de film d’horreur.

C’est lors d’une interview avec Kerrang que Taylor annoncé la bonne nouvelle : « J’ai écrit le script d’un film d’horreur, et je suis super emballé ! Et j’ai commencé à travailler sur le livre numéro 5, donc je bosse aussi là-dessus. J’ai plein de trucs qui m’arrivent en ce moment, et je fais aussi en sorte d’avoir du temps pour ma famille, mon mariage et mon foyer ». De bien sages paroles donc, qui on l’espère seront très vites suivies d’infos plus concrètes quant au synopsis de ce fameux film. Compte tenu de l’univers torturé de la personne, on peut d’ores et déjà lui faire confiance sur sa prédisposition dans le genre horrifique. D’ici là, vous pouvez toujours réécouter We Are Not Your Kind. Et au cas où vous vous posiez la question : oui, nous avons décortiqué le dernier album de Slipknot dans le dernier numéro de S!CK, disponible ici.

Par Random Hero le 24 décembre 2019