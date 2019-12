Malgré des décennies passées à influencer la culture pop sous toues ses formes, Retour vers le Futur résonne inlassablement comme cette œuvre majeure dont le spectre semble inépuisable. Profondément ancré dans la genèse du show Rick et Morty, on apprend aujourd’hui, par le biais d’une interview donnée lors du Comic Con de Dortmund, que Christopher Lloyd est sérieusement intéressé à l’idée que les deux univers se rencontrent, explications.

« C’est fabuleux, je l’ai regardé, j’adore l’humour, j’adore les personnages ». Oui, Christopher Lloyd est un véritable adepte des aventures de Rick Sanchez et Morty Smith, dont la quatrième saison est en pleine diffusion chez Adultswim. Mieux encore, l’interprète du Doc trouve que réunir les quatre personnages principaux autour d’un hamburger serait « fascinant ». Imaginez l’échange que pourrait avoir Marty McFly, Morty Smith, Emmett Brown et Rick Sanchez. Surréaliste. Il ne reste qu’à espérer que ces déclarations emballent les deux partis, et qu’un projet finisse par en naitre. Si une telle chose venait à se produire, cela ne devrait pas être dans un quatrième film Retour vers le Futur. Tout cela au grand regret de Christopher Lloyd, qui réaffirme son rêve de retrouver son rôle mythique, et qui aurait bien volontiers croisé le chemin de Rick et Morty « quelque part, dans un autre espace-temps ». La balle est dans le camp de Justin Roiland et Dan Harmon, qui pourrait proposer à C. Lloyd et J. Fox de porter une nouvelle fois leur héritage à l’écran.





Par Tombe-Stone le 17 décembre 2019