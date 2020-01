On le sait : Tarantino et le cinéma, c’est bientôt la fin. Un dernier film (probablement Kill Bill 3), et le réalisateur tapera son ultime clap de fin. Ce qui lui laisserait tout le temps de faire une série.

Et justement, le cinéaste a eu une idée, comme il l’a confié à Deadline. Si vous avez vu Once Upon a Time in Hollywood, vous avez forcément vu Bounty Law, la série fictive dans laquelle joue Rick Dalton (lui même joué par Léo DiCaprio). Et bien justement, ce bon Quentin a émis l’idée de réaliser 5 épisodes de cette série. Pour de vrai. Il faut dire que le cinéaste possède déjà le script complet des cinq épisodes, qu’il a écrit entier lorsqu’il travaillait sur Once Upon a Time in Hollywood : « J’ai envie de faire un show Bounty Law, mais ça va me prendre un an et demi. Ça ne sera pas à propos de Rick Dalton qui joue Jake Cahill. C’est à propos de Jake Cahill ». Il a ensuite ajouté : « J’ai commencé à regarder des épisodes de Wanted, Dead or Alive, The Rifleman, et Tales of Wells Fargo : tous ces shows d’une demi-heure dans l’univers des chasseurs de prime. Le genre de show dans lesquels Rick pouvait jouer. Je les aimais bien avant, mais je me suis vraiment mis à fond dedans. J’aime le concept de raconter un récit dramatique sur une demi-heure. Je me suis demandé si je pouvais faire ça. Et j’ai fini par écrire les cinq épisodes. Donc je les ferais. Et je réaliserais chacun d’eux ». De ce qu’on comprend, tous ne seront pas forcément joués par Rick Dalton, aka Léo DiCaprio. Mais voilà une idée intéressante, qui pourrait aboutir… avec un peu de patience.

Par Fox Mulder le 17 janvier 2020