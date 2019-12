C’est l’heure du baroud d’honneur pour Natasha Romanov. Après des mois d’attentes, le premier trailer de Black Widow met à l’honneur l’héroïne féminine au sein des genres qui lui vont le mieux : l’action et l’espionnage.

Assez différent du ton super-héroïque habituel, cette nouvelle production Marvel lorgne plus du côté de Jason Bourne et 007. Sur les traces de son passé, l’héroïne campée par Scarlett Johansson va retrouver sa frangine Yelena, dont les capacités au combat de trahissent pas l’héritage familial. Vous vous en doutiez, le film ne sera pas une suite directe de Endgame, mais se déroulera après les événements de Civil War, dans les ruines de l’affrontement entre Captain et Tony Stark. Ce premier trailer, c’est aussi l’occasion de retrouver le très bon David Harbour dans le rôle de Red Guardian, un vieil ami dont le costume semble être devenu un cran trop serré. Il n’en faudra pas moins pour affronter le redoutable Taskmaster, capable de répéter les mouvements de ses adversaires d’un simple regard. C’est lui qui incarnera le méchant du film, prévu pour sortir en salles le 29 avril 2020.

Par Fox Mulder le 3 décembre 2019