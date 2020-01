Lors de l’annonce de Better Call Saul il y a quelques années, on ne pouvait pas penser que le spin-off de Breaking Bad puisse durer aussi longtemps. Pourquoi ? Simplement parce qu’on était encore loin d’imaginer que Vince Gilligan ait autant de choses à raconter sur Saul Goodman, l’avocat foireux de Walter White.

La vérité, c’est que l’on était loin du compte. En 5 saisons, la vision du créateur s’est prouvée juste. La série n’a pas seulement creusé un personnage adoré des fans : elle lui a donné une toute nouvelle dimension, une identité insoupçonnée, et surtout un ton qu’on ne lui connaissait pas. C’est toute la force de l’écriture de Better Call Saul : moins démonstrative, moins explosive que la folle odyssée de Walter White dans le crime. Si elle reste moins spectaculaire dans ses twists, dans son rythme, comme dans sa construction, Better Call Saul a su imposer une vision portée sur la subtilité, les non-dits, et une véritable finesse dans l’écriture. C’est clairement le secret de sa longévité : six saisons, c’est une de plus que Breaking Bad. C’est aussi le terminus pour cette série, qui prendra fin après sa sixième fournée. Nul doute que la vision de Gilligan prendra forme dans cette dernière salve, qu’il nous tarde de découvrir en 2021.

Par Yox le 17 janvier 2020