Vous connaissez la chanson : un showrunner de série, aussi talentueux qu’il soit, ne vous dira jamais que le final de sa série sera « sympa, sans plus ». C’est toujours les superlatifs : le meilleur, le plus fou, le plus puissant. La course à la surenchère est sans fin. Mais lorsque c’est Vince Gilligan qui prend la parole, on est enclin à la croire.

Pourquoi ? Tout simplement parce que l’auteur de Breaking Bad, El Camino et donc Better Call Saul n’a jamais été du genre à se survendre. Même lorsqu’il travaillait comme scénariste sur X-Files, le monsieur débordait d’un talent égal à sa modestie. Alors lorsqu’il annonce s’être surpassé pour le final de Better Call Saul, c’est qu’il nous réserve clairement un truc à la hauteur de nos attentes. Écrit et filmé avec une intelligence folle, on ne dira jamais assez que la série sur Jimmy McGill a largement surclassé son statut originel de simple « spin-off de Breaking Bad ». Si la série a depuis repris beaucoup de personnages croisés dans l’épopée folle de Walter White, Better Call Saul a trouvé son propre ton, son propre rythme de narration. La série s’est émancipée, tout en restant fidèlement ancrée à son univers d’origine. « Je suis persuadé que la fin va être géniale. Vous verrez que d’ici quelque temps, la presse se demandera qui de Breaking Bad ou Better Call Saul a eu la meilleure fin. Je paris que le public choisira celle de Better Call Saul ». La barre est certes très haute, mais Gillian a longtemps eu l’occasion d’affûter toujours plus loin son excellente plume. Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre l’ultime saison qui démarre le 23 février prochain. D’ici là, on vous laisse découvrir le trailer :

Par Fox Mulder le 29 janvier 2020