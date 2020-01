Si l’on sait peu de choses à l’heure actuelle sur Thor: Love and Thunder, les premières rumeurs autour de son casting émergent sur la toile. En effet, les médias américains rapportent le nom de Christian Bale, qui serait en discussion pour un rôle dans ce Thor 4.

Le génial interprète de Batman dans la trilogie de Christopher Nolan ou plus récemment Ken Miles dans le tout aussi bon Ford vs Ferrari serait donc sur les tablettes de Disney et Taika Waititi. La rumeur va plus loin et sous-entend même que l’acteur pourrait incarner Balder le Brave, demi frère de Thor dont la première apparition dans un comics remonte à 1962, ou bien Beta Ray Bill. Pour rappel, Thor: Love and Thunder est attendu le 5 novembre 2021 au cinéma, et il marquera le grand retour de Natalie Portman dans son rôle de Jane Foster, et la neuvième apparition de Chris Hemsworth dans dans le MCU.

Par Tombe-Stone le 7 janvier 2020