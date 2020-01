Plus que quelques semaines à attendre le retour du Nine-Nine aux USA. Alors que le commissariat le plus fou de New York ouvrira ses portes le 6 février prochain, la série s’offre un trailer qui fera (très) plaisir aux fans de Miami Vice.

Ambiance rétro, découpage 4/3, pellicule VHS et voix off des années 80 : tout y est. L’occasion de retrouver Jake Peralta, Terry Crews et toute l’équipe du comico de Brooklyn dans une saison qui s’annonce (on l’espère) très chargée en moment irréel. Petite précision toutefois, évitez de vous jeter sur ce trailer si vous n’avez toujours pas terminé la saison 6, qui on ne rappelle débarque le 14 janvier 2020 sur Netflix en France. NINE NINE !

Par Yox le 13 janvier 2020