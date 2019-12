Le détective pour animaux le plus célèbre de la pop-culture pourrait bien reprendre du service. C’est en tout cas un projet qui serait actuellement à l’étude du côté d’Hollywood. Et bonne nouvelle : Jim Carrey reprendrait son rôle pour la troisième fois.

La nouvelle peut paraître surprenante pour les connaisseurs de Jim Carrey. L’acteur n’a jamais vraiment aimé s’attarder trop longtemps sur un rôle, au point de l’enfermer. Il a pourtant déjà joué dans des suites. Il y a eu deux films Ace Ventura, son (excellente) série Kidding en est à sa deuxième saison, et il avait rempilé des années après avec Jeff Daniels dans une suite de son mythique Dumb & Dumber. Un nouveau Ace Ventura n’est donc pas si improbable. C’est en tout cas ce qu’affirme la source reconnue du site We Got This Covered. Cette dernière tient à nous mettre en garde du côté très précoce des discussions. La seule chose que l’on espère, c’est que le projet soit annulé dans l’éventualité qu’il ne reprenne pas son rôle. Une partition devenue mythique, qui avait fait exploser la gestuelle comique de Carrey, qui s’était inspiré de la gestuelle des oiseaux pour donner vie à son excentrique défective. On adorerait le voir renouer avec ce registre des années après, mais il faut se rendre à l’évidence : si le projet se concrétise, il faudra probablement être très patient. Jim Carrey a déjà le film Sonic en route, sa série Kidding, sans oublier les rumeurs de retour du Mask… La liste est longue !

Par Yox le 3 décembre 2019