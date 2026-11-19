S!CK est un magazine cross-culture qui explore les connexions entre cinéma & jeux vidéo. Chaque numéro, nous travaillons avec des artistes du monde entier pour donner vie à une formule signature d’interviews long-formats et d’illustrations exclusives.

Loin de l’urgence de l’actualité, le magazine prend le temps d’approfondir chaque sujet, en donnant la parole aux esprits créatifs qui font la culture — des artistes, game designers, cinéastes, chefs décorateurs, scénaristes, et compositeurs qui se confient au fil d'entretiens-fleuves. Nos dernières couvertures explorent les coulisses d'oeuvres comme Nosferatu, Prince of Persia, Se7en ou Hotline Miami.

Fondé par Yoann Villars, S!CK vise à repenser les magazines comme des objets soignés et hors du temps. Dans un monde de plus en plus dématérialisé nous avons fait le choix du papier pour créer des objets tangibles, que vous aurez envie de garder. Chaque opus bénéficie d’une couverture recto/verso illustrée, imprimée sur papier offset haut de gamme, sans aucune publicité.

Depuis 2018, toutes les commandes sont traitées et expédiées par Sick Publishing, notre structure indépendante qui ne dépend que de son lectorat. Merci à toutes celles et ceux qui font partie de l’aventure ! Avec vous, nous sommes déterminés à publier une revue toujours plus humaine, qui plonge chaque jour un peu plus loin dans le Vortex de la création.

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